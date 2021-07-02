Сегодня возобновил работу новый троллейбусный маршрут Саратов — Энгельс

В Саратове и Энгельсе рано утром 2 июля ушли в рейс первые машины на троллейбусном маршруте №109 Саратов — Энгельс.

О возобновлении маршрута просили жители городов, инициативу поддержал председатель ГД Вячеслав Володин.

Организацией движения занимаются совместно СГЭТ и Энгельсэлектротранс.

Первые пассажиры уже воспользовались возобновленным междугородним троллейбусным сообщением.

Как сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» уже произошла и первая приостановка — в 07:55 утра движение троллейбусов маршрута №109 на улице Чернышевского в сторону завода «Тролза». Причины пока неизвестны, движение маршрута будет возобновлено в ближайшее время.