Под Саратовом мужчине оторвало руку лентой погрузчика

Под Саратовом произошел несчастный случай на ленте погрузчика Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском районе 1 июля произошел несчастный случай, из-за которого 52-летний мужчина лишился левой руки.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ЧП произошло на промузле Зоринский-5.

По предварительной информации, мужчина вместе с еще одним нанятым работником должны были убрать мусор с асфальтированной площадки, которую арендовал житель Саратова. Подавая отходы на ленту погрузчика, потерпевший наклонился и случайно задел ее левой рукой.

Руку мужчины затянуло на ленту Фото: СУ СКР по Саратовской области

Из-за этого ему оторвало руку на уровне плеча. Наниматель наложил жгут, оказал первую помощь и экстренно отвез в больницу, где раненого госпитализировали.

Начата доследственная проверка.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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