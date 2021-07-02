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Происшествия2 июля 2021 5:40

Под Саратовом мужчине оторвало руку лентой погрузчика

ЧП случилось во время уборки мусора
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Под Саратовом произошел несчастный случай на ленте погрузчика

Под Саратовом произошел несчастный случай на ленте погрузчика

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском районе 1 июля произошел несчастный случай, из-за которого 52-летний мужчина лишился левой руки.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ЧП произошло на промузле Зоринский-5.

По предварительной информации, мужчина вместе с еще одним нанятым работником должны были убрать мусор с асфальтированной площадки, которую арендовал житель Саратова. Подавая отходы на ленту погрузчика, потерпевший наклонился и случайно задел ее левой рукой.

Руку мужчины затянуло на ленту

Руку мужчины затянуло на ленту

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Из-за этого ему оторвало руку на уровне плеча. Наниматель наложил жгут, оказал первую помощь и экстренно отвез в больницу, где раненого госпитализировали.

Начата доследственная проверка.

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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