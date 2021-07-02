Под Саратовом мужчине оторвало руку лентой погрузчика

Под Саратовом произошел несчастный случай на ленте погрузчика
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратовском районе 1 июля произошел несчастный случай, из-за которого 52-летний мужчина лишился левой руки.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ЧП произошло на промузле Зоринский-5.
По предварительной информации, мужчина вместе с еще одним нанятым работником должны были убрать мусор с асфальтированной площадки, которую арендовал житель Саратова. Подавая отходы на ленту погрузчика, потерпевший наклонился и случайно задел ее левой рукой.
Руку мужчины затянуло на ленту
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Из-за этого ему оторвало руку на уровне плеча. Наниматель наложил жгут, оказал первую помощь и экстренно отвез в больницу, где раненого госпитализировали.
Начата доследственная проверка.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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