В Саратове заключенный пытался выйти на свободу за взятку, но лишь увеличил себе срок

В Саратове заключенный попытался дать взятку и поплатился увеличением срока.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, вынесен приговор 40-летнему мужчине, который уже отбывал срок за незаконный оборот наркотиков.

Мужчина был хронически болен и его отправили в лечебное учреждение ФСИН. Там он предложил деньги одному из должностных лиц за прохождение медкомиссии, которая должна была установить у него тяжелое заболевание. Тем самым он надеялся выйти на свободу.

Сотрудник учреждения отказалась и сообщила о предложении в службу собственной безопасности ФСИН.

Операция прошла под контролем: 18 ноября 2020 года родственник заключенного перевел по его просьбе 10 тыс. рублей на указанный счет — треть оговоренной суммы взятки. После этого в дело вмешались оперативники ФСИН.

Свою вину заключенный признал и был приговорен к двум годам. С учетом того, что он уже некоторое время находился в колонии, теперь ему осталось провести там пять лет и восемь месяцев. Ему определен строгий режим содержания.

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