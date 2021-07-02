В Вольске мужчина избил гостя ножкой от табурета

Мужчина забил гостя ножкой от табурета Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области будут судить 30-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, от которого тот скончался. Ранее гражданин уже был судим.

Дело передано в суд Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, днем 12 мая к нему домой на улицу 1 Мая пришел 37-летний приятель. Во время застолья у мужчин вспыхнула ссора, и хозяин толкнул гостя.

Тот упал на пол, сломав при этом табурет, а злоумышленник в это время принялся бить лежащего ногами по голове, а затем и ножкой от табурета.

Устав, хозяин дома лег спать, но вскоре вернулась его мать и увидела раненого. Она вызвала скорую помощь, но травмы оказались слишком тяжелыми — мужчина умер в тот же день в реанимации.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он был арестован, а дело направлено в суд.

Раненый скончался в больнице Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.