В Вольске мужчина избил гостя ножкой от табурета

Мужчина забил гостя ножкой от табурета
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области будут судить 30-летнего местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, от которого тот скончался. Ранее гражданин уже был судим.
Дело передано в суд
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, днем 12 мая к нему домой на улицу 1 Мая пришел 37-летний приятель. Во время застолья у мужчин вспыхнула ссора, и хозяин толкнул гостя.
Тот упал на пол, сломав при этом табурет, а злоумышленник в это время принялся бить лежащего ногами по голове, а затем и ножкой от табурета.
Устав, хозяин дома лег спать, но вскоре вернулась его мать и увидела раненого. Она вызвала скорую помощь, но травмы оказались слишком тяжелыми — мужчина умер в тот же день в реанимации.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он был арестован, а дело направлено в суд.
Раненый скончался в больнице
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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