В Саратове может появиться IKEA уменьшенного формата

В скором времени в России откроются 10 магазинов IKEA уменьшенного формата, сообщает ТАСС. Одна из точек может появиться в Саратовской области.

Новые торговые точки станут гибридом онлайн и офлайн магазина. Открыть их можно будет даже в обычном торговом центре, уточнил директор розничной сети и директор по устойчивому развитию IKEA в России Понтус Эрнтелл.

В магазинах уменьшенного формата покупатели смогут сориентироваться в ассортименте и оформить покупку онлайн. Забрать товар сразу не получится, покупки привезут в расположенный неподалеку пункт выдачи.

Напомним, 10 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с представителями магазина. А до этого, жители региона выбрали место для потенциальной IKEA.

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