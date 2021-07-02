Следователи завели уголовное дело после строительства детсада на улице Провиантская в Саратове

Детский сад на улице Провиантская в Саратове

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками МКУ «Капитальное строительство» заведено следователями СУ СКР в Октябрьском районе Саратова.

Согласно муниципальному контракту, заключенному весной 2020 года, некое ООО, приступило к строительству здания детского сада «Зазеркалье» на 100 мест на улице Провиантской в Октябрьском районе Саратова. Строительство завершили в декабре 2020 года, после этого контракт был оплачен. По сметной документации стоимость объекта составила более 80 000 000 рублей. Здание построено в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

После этого проверку провела прокуратура Октябрьского района.

- Обследование объекта и анализ документации выявили, что отдельные работы, оплата которых проведена, в действительности не выполнены. Кроме того, отдельные виды работ, выполнены с нарушением проектной документации. Однако при приемке заказчиком данные несоответствия выявлены не были. МКУ «Капитальное строительство» произведена оплата работ, заявленных в актах о приемке в полном объеме. Размер ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, составил 2 883 000 рублей, — пояснили в региональном СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

По сообщению Генпрокуратуры, строительство вело ООО «ПДПСТРОЙ».