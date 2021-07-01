Опубликовано расписание троллейбуса Саратов-Энгельс, проезд – 26 рублей

Уже завтра, 2 июля, по мосту между Саратовом и Энгельсом вновь начнет курсировать троллейбус №109. Расписание нового маршрута выложил в своем Telegram-канале глава регионального правительства Роман Бусаргин.Отправляться троллейбусы будут от саратовского железнодорожного вокзала и идти до завода «Тролза» в Энгельсе.

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

Первая машина будет отправляться от вокзала в 5:45 утра, а из конечного пункта – в 5:37. Последний троллейбус будет отъезжать от «Тролзы» в 21:35, а от вокзала – в 21:30.

По маршруту пустят 21 троллейбус.

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