Заведено уголовное дело на чиновников мэрии Саратова за препоны предпринимателям

В мэрии Саратова снова ищут виноватых

В Саратове следователями СК возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

На чиновников мэрии Саратова заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

Как считают в Следственном отделе по Саратову регионального СУ СКР, решение администрации об отказе в предоставлении разрешения на строительство нарушило права и законные интересы предпринимателей. Ущерб оценивается в более чем 1,5 млн. рублей.

- По данным следствия, осенью 2019 года двое индивидуальных предпринимателей-партнеров обратились с заявлением о предоставлении очередного разрешения на строительство отдельно стоящего офисного здания делового и коммерческого назначения на земельном участке, расположенном в Октябрьском районе города Саратова.

Строительство было завершено, требовалась процедура ввода в эксплуатацию. Администрацией Саратова было отказано в предоставлении разрешения в связи с нахождением в непосредственной близости объектов культурного наследия. Предприниматели обжаловали этот отказ, суд отказ администрации признал незаконным. Нахождение объекта культурного наследия вблизи земельного участка, где осуществлялось строительство, не требует установления защитных зон, — пояснили в региональном СУ СКР.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой города Саратова.

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