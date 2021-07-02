До 33 градусов: сильная жара ожидается в Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 2 июля, ожидается жаркая погода с ливнями.
- Местами пройдут дожди, грозы. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15–18 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре.
Утром ожидается туман с видимостью 500–1000 метров.
Температура днем поднимется до +23… +28 градусов и до +33 градусов в Левобережье.
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