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Общество1 июля 2021 14:57

В саратовском Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно ревакцинироваться от коронавируса

Прошел брифинг в Минздраве
Дарья Вострикова
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Сегодня, 1 июля, в саратовском Минздраве прошел брифинг по вопросам коронавируса. Рассказали о ревакцинации.

Представитель Роспотребнадзора Саратовской области Игорь Вяткин рассказал, что повторная вакцинация от коронавируса становится необходима спустя полгода после первой.

Также Вяткин отметил, что насчет противопоказаний к прививке можно проконсультироваться с врачом. Не рекомендуют вакцинироваться до 18 лет, при планировании или беременности, а также если есть аллергия.

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