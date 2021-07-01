В саратовском Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно ревакцинироваться от коронавируса

Сегодня, 1 июля, в саратовском Минздраве прошел брифинг по вопросам коронавируса. Рассказали о ревакцинации.

Представитель Роспотребнадзора Саратовской области Игорь Вяткин рассказал, что повторная вакцинация от коронавируса становится необходима спустя полгода после первой.

Также Вяткин отметил, что насчет противопоказаний к прививке можно проконсультироваться с врачом. Не рекомендуют вакцинироваться до 18 лет, при планировании или беременности, а также если есть аллергия.

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