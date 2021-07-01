Новые ограничения по коронавирусу могут объявить в Саратове после 7 июля

Новые коронавирусные ограничения — будут ли? Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области могут ввести ограничения из-за коронавируса после 7 июля.

Как сообщил сегодня, 1 июля, представитель Роспотребнадзора Игорь Вяткин, недавно ввели ограничения в регионе. И эффект от них будет заметен только через две недели.

Если он будет отрицательным, то будут вводиться новые ограничения.

Напомним, всю последнюю неделю идет ежесуточный прирост больных коронавирусом. Установлен новый рекорд смертности за сутки — 15 человек.

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