Непривитых саратовских студентов не будут переводить на «дистанционку»

В эти минуты в саратовском минздраве проходит брифинг по вопросам коронавируса.

Начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Саратовской области Игорь Вяткин рассказал, что прививка не станет обязательной для саратовских студентов. Непривитых учащихся не будут не переводить на дистанционное обучение.

Глава минздрава Олег Костин уточнил, что студентам, молодым саратовцам и тем, у кого есть послабления, рекомендовано колоться «Спутником Лайт».

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