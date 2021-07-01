В саратовские коронавирусные госпитали в два раза чаще стали попадать в тяжелом состоянии

В эти минуты в саратовском минздраве проходит брифинг по вопросам коронавируса.

Глава ведомства Олег Костин сказал, что вместе с заболеваемостью растет и летальность.

Сейчас, сообщил министр, в коронавирусные госпитали региона в два раза чаще стали поступать саратовцы с тяжелыми патологиями.

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