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Общество1 июля 2021 14:25

В саратовские коронавирусные госпитали в два раза чаще стали попадать в тяжелом состоянии

Об этом сообщил Олег Костин
Дарья Вострикова
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В эти минуты в саратовском минздраве проходит брифинг по вопросам коронавируса.

Глава ведомства Олег Костин сказал, что вместе с заболеваемостью растет и летальность.

Сейчас, сообщил министр, в коронавирусные госпитали региона в два раза чаще стали поступать саратовцы с тяжелыми патологиями.

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