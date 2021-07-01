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Общество1 июля 2021 14:06

Татищевский предприниматель до смерти избил собутыльника своего сотрудника

Подозреваемого заключили под стражу
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Житель Татищевского района Саратовской области заключен под стражу за умышленное причинение тяжких телесных повреждений с летальным исходом.

По данным следствия, утром 17 апреля 45-летний житель поселка Коминтерн выпивал в гостях у приятеля. В 11 утра пришел начальник хозяина дома, который был очень недоволен тем, что рабочий не пришел, да ещё и пьет. Гость, лежа на диване, заступился за приятеля, что тоже не очень понравилось предпринимателю. Он подошел к лежащему и несколько раз ударил его кулаком по голове, после чего выволок его из дома, мотивировав свой поступок тем, что гость плохо влияет на его сотрудника.

Вечером к хозяину дома пришел сосед и нашел избитого селянина во дворе. Он перетащил его в дом, где хозяин, подумав, что товарищ перепил, положил его спать, а сам ушел.

Наутро в дом пришла соседка. Она увидела мужчину без сознания и вызвала скорую. До 6 мая медики боролись за его жизнь, но тщетно.Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной его смерти стала тупая травма головы.

27-летнему мужчине предъявили обвинение, от дачи показаний он отказался, его заключили под стражу.

На основе собранных по делу доказательств 27-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. От дачи показаний он отказался. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

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