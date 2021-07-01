Осмотреть аэропорт в Балакове приехал глава Росавиации Нерадько

Сегодня, 1 июля, в Саратовскую область прибыл глава Росавиации Александр Нерадько.

Он осмотрел аэродром в Балакове, который собираются возрождать.

Как написал глава областного правительства Роман Бусаргин, с инициативой воссоздания аэродрома для жителей Заволжья выступил Вячеслав Володин. Реализация проекта увеличит доступность регулярных авиаперевозок и для соседних регионов. Для этого планируется привлечь как федеральное и областное финансирование, так и средства инвестора, который уже определен.

По словам Бусаргина, новый объект будет востребован, ведь работники предприятий Балакова часто отправляются в командировки, а добираться до аэропорта «Гагарин» два часа долго.

Также в посещении старого аэродрома принял участие депутат Госдумы Николай Панков.

Нерадько поддержал идею возрождения и рекомендовал провести инвентаризацию оставшихся строений и взлетно-посадочной полосы.

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