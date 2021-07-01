Никакой сауны и выпивки: как вести себя после прививки от коронавируса

В Роспотребнадзоре Саратовской области рассказали, как правильно себя вести после прививки от коронавируса.

Санитарные врачи пишут, что у некоторых привившихся может подняться температура. Уточняется, что не у всех такая реакция, но если она есть – это нормально, можно принять жаропонижающее и противовоспалительное.

В первые три дня после вакцинации не рекомендуют: интенсивные физические нагрузки, сауну и алкоголь. Принимать душ – можно.

На полноценный иммунный ответ требуется от 35 до 42 дней, поэтому на этот срок необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

- Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, не переживайте. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства, - уточняется в сообщении Роспотребнадзора.

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