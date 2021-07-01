Волгоградская компания организовала слив в саратовскую почву нефтесодержащих отходов

Саратовские следователи закончили расследование дела в отношении двух предпринимателей из Волгограда. Они обвиняются в загрязнении окружающей среды.

По данным следствия, в период с ноября 2018 года по 12 сентября 2019-го волгоградская компания заключила договор с нефтедобывающей организацией, работающей в Саратовской области. Предполагалось, что волгоградцы займутся вывозом и утилизацией воды, образовавшейся в резервуарах с нефтью. Эта компания в свою очередь заключила с саратовским ООО договор об утилизации воды на полигоне в области.

- При этом фирма не имела технических возможностей и условий для законного способа утилизации. В связи с этим отходы сливались непосредственно в почву, что было известно представителям обеих организаций, принявших на себя обязательства по проведению утилизации. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, в результате несанкционированного размещения в почве химических веществ и отходов, составила 2 880 000 рублей, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Преступников вычислили сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Мужчины вину не признали. Дело передали в суд.

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