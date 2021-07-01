Новый пляж в Саратове будет закрыт 2 и 3 июля

Новый пляж на набережной в Саратове 2 и 3 июля будет закрыт.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, речь идет о всех подходах — с Вольской, Шелковичной и 2-й Садовой. Там будут завершаться работы по благоустройству.

Саратовцев попросили не мешать подрядчикам работать.

Официально пляж откроется 4 июля. Напомним, его построили по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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