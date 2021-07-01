Любителей купаться где нельзя ожидают штрафы: облспас и ГИМС начинают рейды по нелегальным пляжам

Представители спасателей. полиции и ГИМС начинают проверки нелегальных пляжей Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 1 июля, в Саратовской области стартует «Месячник безопасности» ГИМС: инспекторы будут и днем, и ночью штрафовать посетителей нелегальных пляжей региона. Мероприятие продлится до «стабилизации обстановки».

В пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» состоялась встреча с представителями облспаса и ГИМС региона. Темой дискуссии стало «Предупреждение происшествий на водных объектах».

По словам главного инспектора ГИМС Артема Голубева, в июле совместными силами его ведомства и облспаса будет организован «Месячник безопасности». Инспекторы будут выезжать на территории, где запрещено купание, и составлять протоколы на нарушителей. Выезды организуются как днем, так и ночью.

- В 2021 году на любителей купаться под знаком «Запрещено» составлено уже 47 протоколов. На первый раз большинство нарушителей в суде отделаются предупреждением. Наша цель не выписать высокие штрафы, а призвать людей к сознательности и обратить их внимание на опасность подобного купания, — рассказал представитель ведомства.

Артем Голубев также отметил, что купание на разрешенных пляжах намного безопаснее.

- За три года на санкционированных пляжах области не произошло ни одного смертельного инцидента. Такие пляжи проверяет санэпидемстанция, водолазы обследуют дно, замеряется уклон берега, течение и другие параметры. Также осуществляется контроль за движением катеров, которым запрещено приближаться к местам купания, — сказал Голубев.

Всего на данный момент Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие 24 пляжей в Саратовской области. Также для открытия необходимо разрешение ГИМС.

Напомним, 4 июля официально должен открыться и новый городской пляж на набережной Саратова.