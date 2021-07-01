Панков: Новая жизнь аэропорта в Балакове — новый импульс развитию

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил о реконструкции аэропорта в Балакове.

- Развитие транспортных коммуникаций открывает для Балаково новые перспективы. Это не только современная дорожная инфраструктура, но и аэропорт. Он просто необходим в районе, где сосредоточена промышленность. А жителей вместе с соседними районами, Пугачевским, Ершовским и Вольским, получается около полумиллиона. Здесь проходят важные воздушные пути, в том числе международные. На их пересечении и строился в своё время этот аэропорт. Со взлетной полосой длинней, чем в Саратове.

Новый аэропорт важен не только для удобства людей, которым не нужно будет ехать несколько часов до саратовского аэропорта. Но и для перевозки грузов, в том числе, продукции балаковских предприятий. Кроме того, аэропорт — это и новые рабочие места для жителей.

Реконструкция предусматривает все необходимое для работы современного аэропорта и комфорта пассажиров. Включая гостиничный комплекс. Новая жизнь аэропорта — это новый импульс развитию экономики района. И области в целом, — написал Панков.

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