С начала года в Саратовской области утонули 48 человек

Спасатели попросили саратовцев быть осторожнее при купании в водоемах Фото: Александр Уриевский

Как сообщил начальник регионального управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин, только за последние выходные на водоемах Саратовской области утонули десять человек. Всего, по данным спасателей, с начала 2021 года в регионе утонули 48 человек, пятеро из них дети (двое мальчиков утонули в феврале). Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, однако причиной такой разницы стала пандемия, из-за которой многие пляжи были закрыты. Об этом сегодня, 1 июля, в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» рассказали представители облспаса и ГИМС региона. Темой дискуссии стало «Предупреждение происшествий на водных объектах».

- По сравнению с 2018 годом динамика, скорее, положительная. Но большое количество погибших только за июнь — тревожная тенденция, — отметил Юрин.

Опьянение, неумение плавать, быстрое течение - основные причины гибели. Более 70 процентов погибших в момент трагедии находились под воздействием алкоголя.

Помимо алкоголя, серьезной проблемой также остается невнимательность родителей, которые выходят на берег с детьми.

- Дети тонут тихо. Достаточно отвлечься на несколько минут, чтобы произошла трагедия. Необходимо соблюдать правило: один взрослый — один ребенок, за большим количеством не уследить, — напомнил Юрий Юрин.