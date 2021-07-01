Саратовская область вошла в двадцатку регионов с самым бедным населением

Согласно исследованию консалтинговой компании «FinExpertisa», Саратовская область вошла в топ-20 регионов России по доле жителей, получающих минимальную зарплату.

В некоторых субъектах федерации количество граждан, получающих 10 тысяч рублей и менее, приближается к половине от общего числа населения. Возглавила антирейтинг Тыва, второе место у Ингушетии, третье – у Карачаево-Черкесии. Алтайский край занял четвертую позицию, на пятом месте — Калмыкия.

Саратовская область заняла 12 строчку. Если в прошлом году меньше 10 тыс. получали 16,3% местных жителей, то в этом году показатель вырос до 18,6%.

Прожиточный минимум в регионе в 2020 году составлял 9 631 рубль, для детей — 9 860, пенсионеров — 7 975, трудоспособных граждан — 10 409. В этом году прожиточный минимум установлен в 9 844 рубля (10 615 — для трудоспособных, для детей — 10 191 рубль, пенсионеров – 8 566).

Самыми обделенными в плане нищающих граждан оказались: Московская область, Ханты-Мансийский АО, Сахалин и Камчатка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.