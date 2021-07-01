В Саратовской области число вакансий превышает количество безработных в два раза

В Саратовской области количество вакансий в два раза превышает число нетрудоустроенных граждан.

Как сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин, свободно более 32 тыс. рабочих мест, а зарегистрированных в службе занятости безработных — 14 тыс. человек.

Больше всего людей не хватает на обрабатывающих производствах — 22,2%, в госуправлении и обеспечении безопасности — 14,2%, здравоохранении и соцуслугах — 12,5%, образовании — 8,3%, а также в торговле — 7,1%.

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