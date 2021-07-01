Из-за мусора на балконе случился пожар в многоэтажке в Саратове

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Заводском районе Саратова вчера днем, 30 июня, случился пожар в многоэтажке.
- Сигнал о возгорании на втором десятиэтажного дома на улице Карьерная поступил в 14:50. На место выехали два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 1 кв. м. Горел мусор на балконе.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.