Из-за мусора на балконе случился пожар в многоэтажке в Саратове

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Заводском районе Саратова вчера днем, 30 июня, случился пожар в многоэтажке.

- Сигнал о возгорании на втором десятиэтажного дома на улице Карьерная поступил в 14:50. На место выехали два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 1 кв. м. Горел мусор на балконе.

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