К концу года у четырех школ Балакова появятся спортплощадки

Фото из канала «Пара слов»

В Балакове Саратовской области продолжается строительство спортплощадок возле школ. Депутат ГД Николай Панков рассказал в своем Telegram-канале о том, что в этом году закончат четыре площадки, а всего планируют сделать 18.

- С утра посмотрел, как продвигаются работы возле школы №4. Территория, конечно, преображается. Убрали заросли, старые строения. Готовят основание для спортивной площадки, укладывают асфальт, — пишет Панков.

Политик обратил внимание подрядчика на несколько моментов: хорошее ограждение, безопасные подходы и сроки:

- Понимаю, что объём работ немалый, но тянуть нельзя. И надо помнить о благоустройстве после окончания строительства. Обустроить дорожки, газон, — отметил депутат.

Также Панком сообщил, что облагораживаются и обычные дворы Балакова:

- На средства, сэкономленные от проведения нескольких торгов на дорожные работы. Кроме семи дворов, приведут в порядок внутридворовой проезд и ряд тротуаров. Это к тому, как важно грамотно проводить конкурсные процедуры.

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