В Саратове маршрутка №65 на пешеходном переходе сбила пенсионерку

Маршрутка сбила пенсионерку
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове вчера, 30 июня, сбили двух пешеходов.
- В 10:00 напротив Аткарской, 31 54-летний водитель маршрутки №65 на пешеходном переходе наехал на 81-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
На 2-й Дачной мужчина попал под колеса иномарки
Фото: ГИБДД по Саратову
А в 12:05 напротив проспекта 50 лет Октября, 73 на 2-й Дачной 39-летний пешеход попал под колеса Kia Rio, которой управлял 40-летний мужчина.
Оба пешехода попали в больницу с травмами.
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