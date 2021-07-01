В Саратове маршрутка №65 на пешеходном переходе сбила пенсионерку

Маршрутка сбила пенсионерку Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове вчера, 30 июня, сбили двух пешеходов.

- В 10:00 напротив Аткарской, 31 54-летний водитель маршрутки №65 на пешеходном переходе наехал на 81-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

На 2-й Дачной мужчина попал под колеса иномарки Фото: ГИБДД по Саратову

А в 12:05 напротив проспекта 50 лет Октября, 73 на 2-й Дачной 39-летний пешеход попал под колеса Kia Rio, которой управлял 40-летний мужчина.

Оба пешехода попали в больницу с травмами.

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