Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июля 2021 10:14

В селе в Саратовской области пожарные тушили полыхающий ВАЗ

Площадь пожара составила 5 кв. м
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В селе Григорьевка Духовницкого района Саратовской области вчера поздним вечером, 30 июня, загорелся ВАЗ-2109.

- Сигнал о пожаре поступил в 23:34. На место выехал один расчет, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Площадь пожара составила 5 кв. м.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.