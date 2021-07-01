В селе в Саратовской области пожарные тушили полыхающий ВАЗ

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В селе Григорьевка Духовницкого района Саратовской области вчера поздним вечером, 30 июня, загорелся ВАЗ-2109.
- Сигнал о пожаре поступил в 23:34. На место выехал один расчет, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Площадь пожара составила 5 кв. м.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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