Двое полицейских из Красноармейска сняли деньги со счета горожанина и оформили на него кредит

Суд рассмотрит дела двух полицейских Красноармейска Саратовской области. Мужчины обвиняются в краже с банковского счета в крупном размере.

По данным следствия, 6 декабря 2020 года два сотрудника патрульно-постовой службы остановили 37-летнего местного жителя из-за возникших у стражей порядка подозрений в том, что мужчина пьян. Стражи порядка проверили документы и телефон красноармейца, после чего вернули их владельцу.

Засовывая телефон в карман, горожанин выронил его. Сотрудники ППС подняли его и забрали себе. На устройстве было установлено приложение банка.

- На следующий день, прибыв в город Саратов, они обналичили с двух банковских счетов потерпевшего, денежные средства в общей сумме 170 тыс. рублей, а также оформили кредит на сумму 100 000 рублей, после чего выбросили мобильный телефон. Заметив, что со счета списаны денежные средства, потерпевший обратился с заявлением в полицию, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Оба обвиняемых признали вину. Дело передали в суд.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, указанные полицейские уволены за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.