Утро в Саратове началось с множества отключений холодной воды в четырех районах

В четырех районах Саратова отключили холодную воду. Подробнее рассказали в «Концессиях водоснабжения — Саратов».

В Кировском районе ограничили подачу холодной воды из-за аварий на Волгоградской, 8 и Артиллерийской, 23. Жители домов №12, 14, 16 и 18 на Волгоградской остались без воды до 8 вечера, а в домах на Артиллерийской от Технической до Танкистов планируют закончить пораньше — к 18 часам. Для ремонта труб на Астраханской, 103 примерно до 8 вечера отключили воду в квадрате улиц Астраханская — Посадского — Железнодорожная — Вавилова.

В Ленинском районе по заявке потребителя для работ на Тверской, 40а на неизвестный срок отключили холодную воду жителям домов №40, 40а, 40а/1 на Тверской, а также домов №87а, Б, №89а, Б. А для ремонта на Булгакова, 6 ограничили до 8 вечера подачу на Ипподромной в домах №2, 3, 4, 5, 5а, 8, 8а, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 12Б, 13, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 24.

В Волжском районе до 8 вечера отключили воду у жителей Чернышевского — от Новоузенской до Челюскинцев. В доме №213 произошла авария.

Также отключения коснулись и некоторых жителей Фрунзенского района. Для ликвидации повреждений на 13-м Шелковичном проезде, 16/18 до 18 часов ограничили подачу воды абонентам частного сектора на 1 и 2-м Свинцовых проездах и в домах с №174 по 222 на Рабочем проезде.

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