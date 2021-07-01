В Саратове маршрутка провалилась в подводную яму на дороге

Общественный транспорт провалился в яму с водой на улице Саратова

В Саратове автомобиль снова попал в заполненную водой яму, оставленную коммунальщиками.

ДТП произошло утром 1 июля на перекрестке улиц Соляная и Чернышевского, в историческом центре Саратова. На этот раз под воду частично ушел маршрутный автобус № 93.

Пользователь социальных сетей поделился фото происшествия. Еще вчера вокруг затопленной ямы стояли ограждения, но сегодня их уже не было и автобус попал в ловушку. Жители также отмечают, что такая картина с затоплением на проезжей части продолжается по улице Чернышевского от Московской до Провиантской.

Напомним, в Саратове автомобили регулярно проваливаются в ямы, которые возникают на месте работ коммунальщиков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.