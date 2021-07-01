В ночном ДТП под Саратовом пострадал водитель Renault Midlum

В Татищевском районе Саратовской области вчера ночью, 30 июня, случилась авария.

- В 03:45 на 570-м км трассы Нижний Новгород — Саратов 37-летний водитель Renault Midlum, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода врезался во впереди идущий ЗиЛ с прицепом Skoda, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал водитель иномарки. Его с травмами госпитализировали.

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