За сутки 156 человек в Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области за сутки зарегистрировано еще 156 случаев коронавируса. У 101 из них выявлена пневмония.
Больше всего заболело человек в Саратове — 63, Энгельсском районе — 28, Балаковском — 16, Балашовском — 9 и других.
Среди инфицированных младенец до года и 58 человек старше 60 лет.
Всего на 1 июля общее количество зараженных — 66 413, а выздоровевших — 63 093. За сутки вылечились 116 человек.
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