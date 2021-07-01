Петербуржец Георгий Цнобиладзе стал главным режиссером саратовского ТЮЗа

Фото из соцсети саратовского ТЮЗа

Остававшийся вакантным на протяжении года пост главного режиссера саратовского Театра юного зрителя вчера, 30 июня, занял выпускник мастерской Льва Додина Георгий Цнобиладзе. До приезда в Саратов он занимал аналогичную должность в театре «Мастеровые» в Набережных Челнах.

Нового режиссера директор театра Игорь Баголей представил труппе на собрании по случаю окончания сезона.

Цнобиладзе родом из Санкт-Петербурга, в 2002 году он окончил экономический факультет СПбГУ, после чего поступил на курс Додина. Новый режиссер ТЮЗа играл на сцене МДТ-Театра Европы, преподавал актерское мастерство и сценическую речь в СПбГУ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.