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Звезды1 июля 2021 8:40

Петербуржец Георгий Цнобиладзе стал главным режиссером саратовского ТЮЗа

Вчера его представили труппе
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото из соцсети саратовского ТЮЗа

Фото из соцсети саратовского ТЮЗа

Остававшийся вакантным на протяжении года пост главного режиссера саратовского Театра юного зрителя вчера, 30 июня, занял выпускник мастерской Льва Додина Георгий Цнобиладзе. До приезда в Саратов он занимал аналогичную должность в театре «Мастеровые» в Набережных Челнах.

Нового режиссера директор театра Игорь Баголей представил труппе на собрании по случаю окончания сезона.

Цнобиладзе родом из Санкт-Петербурга, в 2002 году он окончил экономический факультет СПбГУ, после чего поступил на курс Додина. Новый режиссер ТЮЗа играл на сцене МДТ-Театра Европы, преподавал актерское мастерство и сценическую речь в СПбГУ.

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