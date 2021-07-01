В Марксе мужчина поплатился жизнью за нелюбовь к пасынку

В Марксе Саратовской области завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, обвиняемая — 52-летняя местная жительница.

По версии следствия, вечером 9 мая она вместе с 51-летним мужем распивала алкоголь у себя дома на улице Фабричная. Когда женщина легла спать, к ним пришел в гости ее сын от первого брака.

Так как мужчина его недолюбливал, то принялся ругаться, что разбудило женщину. Она вышла на кухню и принялась упрекать мужа в плохом отношении к пасынку, который тем временем решил уйти.

Между супругами вспыхнул конфликт, и женщина два раза ударила мужа ножом в спину. Осознав, что натворила, она уложила раненого в кровать, попыталась обработать порезы, а потом побежала к соседям и все рассказала. Однако к приезду скорой помощи мужчина был уже мертв.

Женщина признала вину и раскаялась. Она была арестована.

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