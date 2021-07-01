Мужчина задушил пьющую сожительницу на даче под Саратовом

Мужчина отрицал, что задушил сожительницу Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове арестован 57-летний мужчина по обвинению в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, жертвой стала его сожительница.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, они находились на даче в СНТ «Восход-2000» на Сокурском тракте и распивали алкоголь. При этом мужчина был против того, чтобы его дама пьянствовала, и в ночь на 24 июня это привело к ссоре.

Мужчина дал женщине две пощечины, от которых она упала на пол и принялась его нецензурно ругать. Тогда он придушил ее руками и ушел спать, а утром нашел мертвой. После этого он вызвал полицию, но первое время скрывал свою причастность.

Сейчас мужчина находится под стражей.

Обвиняемого отправили под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

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