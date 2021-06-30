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Общество30 июня 2021 20:56

Жительница Саратовской области обратилась на прямую линию Путина из-за неработающего ФАПа

После этого ей стали названивать чиновники
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Жительница Дергачевского района Саратовской области сегодня, 30 июня, обратилась на прямую линию Президента РФ Владимира Путина.

Она рассказала о неработающем фельдшерско-акушерском пункте.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев взял ситуацию на личный контроль.

- Сегодня стало известно, что на прямую линию Президента обратилась жительница Дергачевского района с жалобой на то, что в их поселке не работает фельдшерско-акушерский пункт. После чего гражданке якобы стали звонить чиновники с требованием отозвать свой вопрос.

Считаю такое положение дел недопустимым. Проблемы нужно не замалчивать, а решать! — подчеркнул Валерий Радаев.

Он поручил зампреду правительства области Роману Грибову, министру здравоохранения региона Олегу Костину оперативно разобраться в ситуации и попросил подключиться к вопросу прокуратуру.