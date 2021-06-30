Министр Олег Костин: Проблема с электричеством в ФАПе Дергачевского района скоро решится

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал телеканалу «Россия 24» ситуацию с ФАПом в Дергачевском районе.

- Действительно, есть проблема с электроснабжением одного из ФАПов в Дергачевском районе. В настоящее время на месте находится комиссия Минздрава. В ближайшие несколько дней проблема будет решена, электроснабжение возобновится. Хочу отметить, что медицинская помощь жителям не останавливалась ни на минуту. Она обеспечивается силами и средствами медицинских работников соседнего ФАПа. Никакого плеча в 80 километров до районной больницы, конечно, нет, до районной больницы 20 километров, скорая помощь доезжает менее чем за полчаса. Повторю, ситуация будет оперативно решена, — сообщил министр.