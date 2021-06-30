Андрей Воробьев об урагане в Аткарском районе: Нужно отреагировать без формализма

Вчера ночью в селах Большая Екатериновка и Умет Аткарского района прошел ураган. Пострадали несколько зданий. Сегодня депутат областной думы Андрей Воробьев побывал на месте происшествия.

- Региональной власти необходимо оперативно отреагировать. Без формализма и бюрократизме помочь пострадавшим быстро восстановить свои жилища. Неважно какого размера село — там живут люди. Сегодня Президент РФ Владимир Путин в Послании говорил о том, что такие стресс-тесты — показатель готовности наших властей и всех экстренных служб к непредвиденным ситуациям и катастрофам, — отметил Воробьев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.