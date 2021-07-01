В первый день июля в Саратовской области установится влажная и теплая погода

В Саратовской области сегодня, 1 июля, ожидается теплая погода с дождями.

- Прогнозируются кратковременные дожди, грозы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре.

Днем потеплеет до +26… +31 градуса, а во время дождя чуть похолодает до +20… +25 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15–18 м/с.

В 2020 году 1 июля было облачно и до +25...+27 градусов тепла.

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