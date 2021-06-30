Панков: Наш Президент всегда открыто отвечает на вопросы жителей

Николай Панков

Сегодня прошла Прямая линия президента Владимира Путина

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил открытый диалог президента Владимира Путина с жителями во время прошедшей Прямой линии.

- Наш Президент всегда открыто отвечает на вопросы жителей. Прямая линия шла почти 4 часа. В этом году формат был изменен. Многие поступившие вопросы удалось решить еще до начала Прямой линии силами волонтеров.

Обращения людей касались различных сфер жизни и все они были решены. Отмечу, многие вопросы можно было решить не прибегая к помощи Президента. Но для него все вопросы жителей важны. Это сигнал к тем, кто работает на местах - нужно больше общаться с людьми, слышать их и вместе искать решение существующих проблем, — пишет Николай Панков.