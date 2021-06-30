«Принц цирка» Владислав Гончаров рассказал о своем решении сделать вакцину от COVID-19

Фото Александра Карыпова

Владислав Гончаров — артист цирка, дрессировщик львов, победитель семи цирковых фестивалей, входит в число самых известных дрессировщиков не только в России, но и в мире. Сегодня, 30 июня, он поделился своим мнением о решении вакцинироваться от коронавируса.

- Решил вакцинироваться, потому что вирус уже сметает все на своем пути. Однако борьба все-таки потихоньку разворачивается благодаря вакцинации населения. Болезнь новая. Непредсказуемая. Мы с женой переболели в декабре прошлого года. Грипп с новым вирусом не сравнится: была высокая температура, головная боль, кашель, слабость, невозможно было надеть одежду и даже просто встать с кровати. Спасались таблетками аспирина. Самое неприятное из симптомов: отсутствие запахов, вкусов. Если без запаха можно прожить, то без вкуса — нет. Мандарины не чувствовались зимой. На две недели вышел из строя, не мог работать. Все это надоело, — отметил он.

Фото Александра Карыпова

Он заявил, что из-за разъездного образа жизни артистам надо позаботиться о здоровье.

- Вирус подкосил, мы приняли решение вакцинироваться. Не пропагандируем ничего, просто делимся своим опытом, — рассказал Гончаров.

Вакцинация позволит ему вернуться к нормальной жизни — посещать общественные места, видеться с друзьями, а главное — не быть разносчиками вирусов.

Фото Александра Карыпова

На вопрос, прививали ли они своих животных, Гончаров ответил, что у львов ничего не выявили. После тестов оказалось, что это не переносная инфекция для животных.

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