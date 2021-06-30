Евгений Ковалев: Победить эпидемию без коллективного иммунитета мы не сможем

Евгений Ковалев

Депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия»), главный врач ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им. Ю. Я. Гордеева» Евгений Ковалев прокомментировал прямую линию с президентом РФ.

- Более трех часов Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отвечал на вопросы, волнующие граждан. Одним из наиболее важных вопросов остается распространение коронавирусной инфекции. Президент высказал четкую позицию, что предотвратить распространение инфекции можно только с помощью вакцинации. «Вакцинация не является обязательной в общенациональном плане. Но вторая составляющая закона, принятого депутатами Государственной думы говорит о том, что в случае эпидемии, по рекомендации врачей, руководители регионов могут вводить обязательную вакцинацию для групп населения», отметил Владимир Владимирович. На сегодняшний день вакцинация является самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний. Победить эпидемию без коллективного иммунитета мы не сможем, — отметил Ковалев.

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