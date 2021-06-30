Перед походом на дачу саратовчанка решила последний раз искупаться и больше не выплыла

Женщина утонула в пруду Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском районе сегодня, 30 июня, утонула 50-летняя женщина.

- По предварительным данным, утром она вместе с сожителем приехала на дачу в Дубковском МО. Пока она отдыхала на берегу пруда, сожитель пошел на дачу. Около 11:20 он вернулся за ней и предложил пойти на дачу. Она согласилась, но напоследок решила переплыть пруд, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

На середине водоема она внезапно начала тонуть. Бросившийся на помощь сожитель не смог достать скрывшуюся под водой женщину. Ее вытащили водолазы службы спасения.

Следователи организовали доследственную проверку. Назначена судмедэкспертиза.

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