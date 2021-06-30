Почти отрезал голову и надругался над телом: Закончено расследование жестокого убийства ребенка в Энгельсе

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 6-летнего мальчика. Обвиняемому, 48-летнего жителя Энгельса, предстоит предстать перед судом за убийство малолетнего с особой жестокостью и надругательство над телом погибшего.

Трагедия разыгралась в частном доме на улице Рабочих Маевок в Энгельсе 20 ноября 2020 года. Мужчина остался один с 6-летним пасынком своего приятеля, который поручил ему присмотреть за ребенком, пока тот отлучился по делам. Мама ребенка в это время находилась в медицинском учреждении.

- Под воздействием алкоголя и наркотических средств, мужчина нанес ребенку пять ударов руками в голову, после чего схватил нож и нанес ребенку не менее двух ударов в область шеи. От полученных ранений мальчик скончался на месте. Осознавая, что ребенок умер, злоумышленник нанес по телу ребенка не менее шести ранений в область груди и спины посмертно. Вернувшись домой, около 19 часов, отчим ребенка обнаружил его тело на полу в помещении кухни без признаков жизни и сразу же направился в полицию, - рассказали в региональном СУ СКР.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сотрудники МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области оперативно прибыли на место происшествия и задержали убийцу.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.