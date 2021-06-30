Предположительно, пьяный красноармеец въехал в стеклянные двери магазина

Фото из соцсети
В одном из сообществ Красноармейска Саратовской области в соцсети разместили кадры ДТП.
На снимках видно, как «ВАЗ-2109» врезался в стеклянные двери магазина.
- Видимо, водитель спешил в «Магнит» до закрытия, - иронизирует автор поста. В комментариях пишут, что водитель был пьян.
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