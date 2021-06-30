Три саратовских поселка остались без холодной воды до завтрашнего дня

Сегодня, 30 июня, в ещё двух саратовских поселках отключили холодную воду. Напомним, с утра мы писали об отключении в Юрише.

Для устранения повреждений на трубах поселка Латухино воду отключили жителям самого Латухино и Бартоломеевки.

Вернуть саратовцам воду коммунальные службы планируют к полуночи.

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