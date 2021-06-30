Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2021 14:33

Три саратовских поселка остались без холодной воды до завтрашнего дня

Подробности сообщили в «КВС»
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 30 июня, в ещё двух саратовских поселках отключили холодную воду. Напомним, с утра мы писали об отключении в Юрише.

Для устранения повреждений на трубах поселка Латухино воду отключили жителям самого Латухино и Бартоломеевки.

Вернуть саратовцам воду коммунальные службы планируют к полуночи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.