Саратовец попал в больницу после ДТП с «КамАЗом»

Фото облспаса
Сегодня, 30 июня, днём в Заводском районе Саратова легковушка врезалась в грузовик.
Возле дома №61 к.1 на проспекте Энтузиастов Chevrolet Lanos врезался сзади в «КамАЗ».
Как сообщили в региональной службе спасения, 37-летнего водителя легковушки госпитализировали. Его авто сильно повреждено.
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