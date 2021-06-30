Саратовец попал в больницу после ДТП с «КамАЗом»

Фото облспаса

Сегодня, 30 июня, днём в Заводском районе Саратова легковушка врезалась в грузовик.

Возле дома №61 к.1 на проспекте Энтузиастов Chevrolet Lanos врезался сзади в «КамАЗ».

Как сообщили в региональной службе спасения, 37-летнего водителя легковушки госпитализировали. Его авто сильно повреждено.

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