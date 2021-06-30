Пожилой дачник вышел из дома в Шумейке и не вернулся

Поисковики разместили ориентировку на пропавшего дачника

Волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пропавшего в Шумейке Анисимова Юрия Николаевича. Сегодня, 30 июня, он вышел из дома в СНТ «Экономист», но так и не вернулся.

Поисковики сообщили приметы 80-летнего мужчины: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза черные. Юрий был одет в клетчатую рубашку, бежевые брюки и темные кроссовки.

Если вы где-то видели Юрия, сообщите по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

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