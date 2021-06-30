Саратовцы переживают за здоровье рыб и черепах в обмелевшем пруду сквера Марины Расковой

Фото из соцсети

Сегодня, 30 июня, в одном из саратовских сообществ в соцсети разместили фотографии пруда в расположенном в Заводском районе сквере Марины Расковой. Напомним, обновленный сквер открыли 15 октября 2020 года.

- В сквере имени Марины Расковой обмелел пруд, родник почти не течёт, возможно, насос плохой. Нужно что-то делать?! Народ волнуется! Так рыба и черепахи помрут в пруду. Администрация, АУ! - пишет автор поста Юрий Унский.

Комментаторы присоединились к волнению Юрия. Некоторые негативно высказались о работе властей, кто-то провел параллель с парком Гагарина, открытие которого запланировано на июль. Горожане опасаются, что ни в одном из мест отдыха не будут следить за порядком.

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