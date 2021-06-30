Алексей Янин стал главой Пугачевского района

Депутаты Собрания Пугачевского района избрали нового главу района.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований, на рассмотрении были две кандидатуры — и. о. главы Пугачевского района Алексей Янин и заместитель директора МУП «ДСХ г. Пугачева» Иван Кушкарёв.

Депутаты единогласно проголосовали за Янина. Он принял присягу и вступил в должность.

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